Rabat et Rome peuvent promouvoir des initiatives vers l’Afrique dans un esprit de partenariat égalitaire (Ambassadeur)

lundi, 28 octobre, 2024 à 23:38

Palerme (Italie) – Le Maroc et l’Italie peuvent promouvoir ensemble des initiatives vers l’Afrique dans un esprit de ‘’partenariat égalitaire et respectueux de la souveraineté des pays africains’’, et ce dans le cadre du processus d’intégration méditerranéenne, a souligné l’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla.

“Le Maroc, grâce à son leadership africain, et l’Italie, à la faveur de sa vocation méditerranéenne, peuvent promouvoir ensemble des initiatives vers l’Afrique dans un esprit de partenariat égalitaire et respectueux de la souveraineté des pays africains”, a indiqué M. Balla, lors d’une rencontre sur l’avenir de la Méditerranée, ce weekend à Palerme.

Le diplomate marocain a relevé que, grâce à une vision réelle, le Royaume a consolidé son positionnement et s’est imposé comme un pont entre l’Afrique et l’Europe.

“Le Maroc œuvre pour un partenariat méditerranéen adapté aux réalités de la région et de ses peuples. Et dans ce contexte, l’Initiative Royale pour l’Atlantique et le projet de gazoduc Maroc-Nigeria sont deux exemples de projets marocains à destination de l’Afrique et représentent un véritable levier pour promouvoir le développement durable, la croissance économique et la consolidation de la stabilité politique dans les pays de la région”, a-t-il dit.

Après avoir fait remarquer que l’espace méditerranéen est traversé par de “nombreuses fractures”, il a relevé que le processus d’intégration méditerranéenne a besoin d'”être réhabilité” pour pouvoir répondre aux nouveaux défis. D’où, selon lui, l’impératif d’un projet ‘’mobilisateur qui favorise le co-développement’’.

M. Balla a, à ce propos, pointé ‘’la fracture de la mobilité humaine, qui est l’ADN de l’histoire de la Méditerranée et qui a toujours permis l’enrichissement des savoirs et des civilisations’’.

Il a relevé à cet effet la disparité en termes de développement entre les deux rives de la Méditerranée, en ce sens que la rive nord représente 12% du commerce mondial contre 3% de la rive sud.

L’ambassadeur a, à cet égard, mis en avant l’importance du plan Mattei, qui, sans avoir l’ambition de remplacer les processus d’intégration méditerranéens, est en mesure de combler certaines lacunes et échecs observés dans les différents processus d’intégration méditerranéenne.

M. Balla a fait savoir, dans ce cadre, que le Maroc a adhéré à ce plan dès le début, car il coïncide sur bon nombre de ses éléments avec les priorités stratégiques du Royaume dans la zone méditerranéenne élargie.

Cette rencontre a été organisée dans le cadre de la rencontre annuelle du parti politique “Forza Italia” sous le thème “Au centre de la Méditerranée”, en présence du Vice-président du Conseil des ministres italien, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement et de députés.