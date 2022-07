Rabat et Washington: Un partenariat fort pour un avenir prometteur

samedi, 23 juillet, 2022 à 14:17

Par Farouq El Alami

Washington – Quelque 236 ans après la signature du Traité de paix et d’amitié entre les Etats-Unis et le Maroc, les relations entre Washington et Rabat, déjà solides et multiformes, ont franchi un nouveau palier au cours de l’année écoulée.