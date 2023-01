Réception à Rabat à l’occasion de la fête nationale de l’Australie

jeudi, 26 janvier, 2023 à 0:23

L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) a organisé, récemment, en collaboration avec les autorités locales et le conseil communal de Lalla Mimouna une journée d’information et de sensibilisation au profit des populations et des acteurs locaux sur le projet d’assainissement liquide du centre de Lalla Mimouna relevant de la province de Kénitra.