Récolte des olives : la campagne “Aouna 2024” de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif fait escale dans les villages de Mikhmas et d’Al-Eizariya

dimanche, 27 octobre, 2024 à 15:20

Al-Qods – La campagne “Aouna 2024” de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dédiée à la récolte des olives a fait, samedi, escale au village de Mikhmas, dans le gouvernorat d’Al-Qods, avant de se rendre ensuite sur les terres de Wadi Al-Hawd à Al-Eizariya.

Menée par l’Agence en partenariat avec le gouvernorat d’Al-Qods, cette initiative concerne 1.500 agriculteurs répartis sur 30 villages, en mettant à profit, notamment, des équipements et des machines électriques pour la récolte des olives dotés de batteries portables, des échelles, des bâches, des peignes et des sacs pour le transport de la récolte.

A cette occasion, les agriculteurs des villages de Mikhmas et de Wadi Al-Hawd à Al-Eizariya ont salué ce soutien, qui vient alléger les difficultés dues aux restrictions d’accès à leurs exploitations classées en zone “C”, qui nécessite une coordination spéciale.

Pour la troisième année consécutive, l’intérêt porté par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au soutien de cette campagne de récolte des olives s’inscrit dans le cadre de ses programmes et projets annuels ayant un impact direct et concret sur les bénéficiaires dans l’ensemble des secteurs sociaux, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Dans ce contexte, la représentante du ministère palestinien de l’Agriculture, Fayhaa Najem, a salué les efforts déployés par l’Agence et son appui au programme “Aouna”, soulignant que cette initiative est d’une aide précieuse aux agriculteurs face au manque de projets et d’initiatives à Al-Qods.

Elle a également mis l’accent sur la nécessité de renforcer le partenariat entre le ministère et le gouvernorat d’une part, et l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif d’autre part, et de nouer de nouveaux partenariats.

Située à 8 kilomètres du centre de la ville d’Al Qods, la superficie cultivée dans le village de Mikhmas est d’environ 150 hectares. Il s’agit de l’un des plus vastes villages du gouvernorat d’Al-Qods, avec une population d’environ 1.500 habitants, et des terres qui s’étendent jusqu’aux frontières du gouvernorat d’Ariha.

Quant au village d’Al-Eizariya, situé à seulement deux kilomètres d’Al-Qods, ses terres plantées d’oliviers s’étendent sur une superficie de 7.000 m2 des terres Awqaf, et sont exploitées par les agriculteurs de la localité avec leurs propres moyens.