Rejet par la justice britannique de l’action pro-polisario contre l’accord commercial Maroc-RU, une grande victoire pour le Royaume (média nigérian)

dimanche, 28 mai, 2023 à 18:13

Abuja – Le Maroc a marqué de gros points à la Cour d’appel du Royaume-Uni suite au rejet par la justice britannique de l’action pro-polisario contre l’accord commercial Maroc-Royaume-Uni, écrit le site d’information nigérian “Sportsvillagesquare”.

La Cour d’appel de Londres a rejeté l’appel du “polisario” qui avait déposé une requête contre l’accord commercial entre le Royaume-Uni et le Maroc, rappelle le média dans un article intitulé “le Maroc marque de gros points à la Cour d’appel britannique”.

L’action en justice visait à convaincre le tribunal britannique de réexaminer un accord signé en 2019 pour préserver et renforcer les relations commerciales entre les deux pays après le Brexit, en particulier dans des domaines clés tels que les énergies renouvelables et le tourisme, fait savoir la publication.

“Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le Maroc pour maximiser les 2,7 milliards de livres sterling d’échanges commerciaux entre nos pays”, a déclaré un porte-parole du ministère britannique du Commerce international après la première condamnation de l’ONG pro-polisario, “WSC”, en décembre dernier, note le média nigérian.

Le porte-parole s’est félicité du jugement et a souligné que le Royaume-Uni et le Maroc sont déterminés à poursuivre les échanges par le biais de l’accord, indique l’auteur de l’article.

Citant plusieurs analystes marocains et britanniques, le média relève que la décision du tribunal met également en évidence les échecs répétés du véritable instigateur du conflit sur le Sahara marocain, qui, malgré ses intentions malveillantes, échoue dans ses tentatives de persuader la justice britannique de réexaminer l’accord commercial post-Brexit conclu et soutenu par les deux Royaumes.

En effet, les échanges commerciaux entre les deux pays n’ont cessé de croître depuis la signature de l’accord, les flux bilatéraux s’élevant à 2,9 milliards de livres sterling au troisième trimestre 2022, soit une hausse de 1 milliard de livres sterling par rapport à la même période de l’année dernière, poursuit la même source.

L’accord entre le Maroc et le Royaume-Uni, signé à Londres le 26 octobre 2019, est en vigueur depuis le 1er janvier 2021, ajoute-t-on.

Il rétablit, dans le cadre des relations bilatérales, tous les effets que les deux pays se sont accordés, dans le cadre de l’Accord Maroc-UE. Il assure ainsi la continuité des échanges commerciaux entre le Maroc et le Royaume-Uni après le 31 décembre 2020, rappelle-t-on.

L’accord permet à la Grande-Bretagne et au Maroc d’établir un partenariat structuré sur le long terme, doté d’instruments de coopération opérationnels et institutionnalisés, et porté par une ambition partagée, souligne le site nigérian.

L’accord constitue une garantie pour les entreprises marocaines et britanniques qui entretiennent des relations économiques et commerciales dans tous les secteurs de coopération, conclut-il.