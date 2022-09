Le renforcement de la coopération entre le Maroc et la Suède exploré à Göteborg

mardi, 20 septembre, 2022 à 13:48

Stockholm – Le renforcement de la coopération entre le Maroc et la Suède et la diversification de ses aspects ont été au centre d’une visite de travail effectuée, les 15 et 16 septembre à Göteborg, par l’ambassadeur du Royaume en Suède, Karim Medrek.

M. Medrek s’est notamment entretenu avec la maire de la ville de Göteborg, Mme Anneli Rhedin, ainsi qu’avec nombreux acteurs économiques.