La résolution du PE sur le Maroc est “erronée” et “inappropriée” (sénatrice italienne)

dimanche, 13 juin, 2021 à 15:30

Rome – La résolution du Parlement européen sur le Maroc est “erronée” et “inappropriée”, a souligné la sénatrice italienne, Urania Paptheu.

«La résolution adoptée par le Parlement européen est erronée, inappropriée et ne cadre pas avec le niveau de coopération exemplaire entre le Maroc et l’Union européenne”, a fait observer la sénatrice italienne du Parti Forza Italia, dans un communiqué relayé par plusieurs médias italiens.

«Le Maroc a toujours été un partenaire responsable et crédible pour l’UE » a-t-elle relevé.

La parlementaire italienne a rappelé de même, le rôle du Royaume en tant que «pays clé et facteur de sécurité et de stabilité dans la région», mettant en avant l’engagement du Maroc dans la lutte contre les migrations illégales, la traite des êtres humains et le terrorisme.

«C’est donc une relation privilégiée, sinon unique, qui lie le Maroc et l’Union européenne, et qui ne saurait être compromise en aucune façon”, a-t-elle ajouté.

Plusieurs députés européens ont fustigé publiquement la résolution controversée du Parlement européen qui a été boycottée par plus de la moitié des membres de l’hémicycle ayant estimé inopportun et irréfléchi d’antagoniser un partenaire aussi important pour l’Union européenne que le Maroc.