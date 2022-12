Des responsables palestiniens et des diplomates arabes célèbrent la qualification du Maroc en demi-finale du Mondial

dimanche, 11 décembre, 2022 à 20:40

Ramallah – Des responsables palestiniens et des diplomates arabes ont célébré, samedi, la victoire historique de la sélection nationale marocaine sur le Portugal et sa qualification en demi-finale de la Coupe du monde Qatar-2022.

Sur les mélodies de la chanson marocaine immortelle “Laâyoune Ayniya”, l’Ambassade du Royaume du Maroc à Ramallah a célébré l’exploit historique des Lions de l’Atlas en présence des diplomates arabes accrédités auprès de l’État de Palestine, du Doyen du Corps diplomatique de l’Amérique du Sud, d’un représentant du Consul général américain à Al Qods, des dirigeants politiques de l’Organisation de libération de la Palestine et du mouvement “Fatah”, de hauts responsables du gouvernement palestinien, d’une pléiade d’hommes d’affaires, ainsi que d’un large public de citoyens marocains et palestiniens de tous âges.

Arborant les drapeaux marocains et palestiniens, les diplomates arabes et les responsables palestiniens ont exprimé leur joie et leur fierté du grand triomphe des Lions de l’Atlas qui se sont qualifiés pour le carré final, une réalisation sans précédent dans le monde arabe et le continent africain.

Le président du Conseil supérieur palestinien de la jeunesse et des sports et membre du Comité central du mouvement Fatah, Jibril Rajoub, a déclaré à cette occasion que les Palestiniens sont heureux de cette victoire bien méritée, saluant le Maroc, Roi et peuple, ainsi que les joueurs qui ont réalisé cet exploit.

“Nous, en tant que Maqdissis, nous aimons le Maroc et cette réalisation est en faveur de tous les Arabes et de leur cause centrale, celle de la Palestine”, a-t-il dit, formant le vœu que le Maroc puisse atteindre la finale et devienne le Champion du monde.

“Cette réalisation est dédiée aux Arabes, aux Musulmans, aux Asiatiques et aux Africains. C’est l’aboutissement d’un effort marocain d’union, de sollicitude royale et d’affection populaire”, a-t-il poursuivi.

Une atmosphère de joie et de liesse s’est répandue parmi les Palestiniens, de la Bande de Gaza à Al Qods, suite à cette victoire historique. Les drapeaux marocains et palestiniens ont été hissés en signe de fierté après ce triomphe historique.

Le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde de football (Qatar 2022), après sa victoire sur le Portugal (1-0), samedi au stade Al-Thumama à Doha.

Le but de la victoire a été marqué à la 42e minute par Youssef En-Nesyri.

En demi-finale, les Lions de l’Atlas affronteront la France qui avait dominé l’Angleterre par deux buts à un en match du quart de finale.