Réunion de la coalition anti-Daech: Le Maroc occupe une place distinguée dans l’architecture de la sécurité mondiale (ambassadeur)

mercredi, 4 mai, 2022 à 10:18

Rome – La tenue de la Réunion de la coalition anti-Daech au Maroc traduit “la place de choix occupée par le Royaume dans l’architecture globale de la sécurité mondiale”, a déclaré l’ambassadeur du Royaume en Italie, Youssef Balla.

Cet événement d’envergure qui connaitra la participation de plus de 92 pays, met en exergue le leadership marocain à l’échelle mondiale en tant que “pourvoyeur de paix et de sécurité, notamment, en Afrique, où l’extrémisme, le crime organisé et le séparatisme sont en expansion”, a affirmé le diplomate marocain dans un entretien au quotidien italien Il Giornale publié mercredi.

M. Balla a relevé que le Maroc, doté d’une grande expérience dans le domaine, mène ses actions pour la sécurité globale de manière multiforme, à travers notamment la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l’extrémisme et la sécurité militaire.

Selon le quotidien italien, la tenue de cette réunion au Maroc n’est pas le fruit du hasard. Le Maroc a adopté depuis longtemps une politique ferme contre l’extrémisme ce qui a permis le démantèlement de plusieurs cellules radicales, a indiqué le média.

Grâce à l’efficacité des services marocains, plusieurs projets d’attentats ont été avortés même en Europe, ce qui a renforcé la réputation du Royaume au niveau international, a conclu le journal italien.