Riyad: Le Maroc présente le nouveau rapport de “l’Africa Focus Group” relevant de la Coalition mondiale contre Daech

jeudi, 8 juin, 2023 à 21:14

Riyad – Le Maroc a présenté, en sa qualité de co-président du Groupe de réflexion sur l’Afrique (Africa Focus Group), le nouveau rapport de ce Groupe, lors de la 10-ème Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech, tenue jeudi à Riyad, en Arabie Saoudite.

Ce rapport, présenté par M. Ismail Chekkori, Directeur des Questions globales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, a permis de passer en revue l’évolution dangereuse de la menace terroriste en Afrique, en mettant particulièrement l’accent sur la situation au Sahel, et de partager des indicateurs sur les dynamiques et l’impact de cette menace en conjonction avec d’autres menaces sécuritaires.

A travers cet exercice, M. Chekkori a fait part aux membres de la Coalition des progrès accomplis par “l’Africa Focus Group” dans la coordination des efforts des partenaires pour lutter contre la menace terroriste en Afrique.

Au cours de la réunion, les différents axes multidimensionnels du Plan d’Action de “l’Africa Focus Group”, adopté lors de la réunion plénière des hauts fonctionnaires en mars 2023, ont été déclinés.

Il convient de souligner que le Maroc co-préside “l’Africa Focus Group”, relevant de la Coalition mondiale contre Daech, en collaboration avec les États-Unis, l’Italie et le Niger.

La Coalition compte actuellement 86 États membres et Organisations internationales et régionales.