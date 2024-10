Rome: La 52è session du Comité de la Sécurité Alimentaire s’ouvre, avec la participation du Maroc

lundi, 21 octobre, 2024 à 21:25

Rome – La 52ème session du Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale (CSA) de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a ouvert ses travaux, lundi à Rome, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté lors de cette session, qui se tient au siège de la FAO jusqu’au 25 octobre courant sous le thème “50 ans du CSA : œuvrer ensemble pour un monde libéré de la faim et de la malnutrition”, par une délégation présidée par l’ambassadeur représentant-permanent du Maroc auprès des agences des Nations Unies basées à Rome, Youssef Balla.

Cette nouvelle session du CSA met l’accent sur des actions urgentes pour lutter contre les crises alimentaires aiguës résultant des conflits. Elle vise de même à renforcer les mécanismes de gouvernance des agences onusiennes, en vue de parvenir à la transformation durable des systèmes alimentaires et agricoles.

Au cours de cette session de quatre jours, la délégation marocaine mettra l’accent sur l’engagement du Royaume en faveur des principes fondamentaux du CSA, notamment l’adoption de recommandations politiques clés, telles que la réduction des inégalités en matière de sécurité alimentaire et de nutrition et l’application des directives volontaires sur la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate.

Par ailleurs, la délégation marocaine organisera, en marge de cette session, un événement parallèle consacré à la discussion des moyens visant à accélérer la réduction des inégalités, à travers l’investissement dans l’entreprenariat.

Cet événement, auquel prendra part le Groupe OCP, vise à sensibiliser les participants sur les disparités qui persistent dans les systèmes alimentaires et à explorer des solutions concrètes pour réduire ces inégalités, en réitérant l’engagement du Maroc envers une approche inclusive et équitable en matière de sécurité alimentaire dans le monde.

Le Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale est la principale plateforme intergouvernementale internationale dédiée à la coordination des politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Créé en 1974, le CSA rassemble les gouvernements, les agences des Nations unies, la société civile, le secteur privé, et d’autres parties prenantes pour débattre et adopter des politiques visant à éradiquer la faim et la malnutrition dans le monde. Son rôle est de promouvoir des approches collaboratives et inclusives pour renforcer la sécurité alimentaire mondiale, avec un accent particulier sur les groupes vulnérables, l’égalité des genres et le développement durable des systèmes alimentaires.