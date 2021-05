Le Royaume du Maroc et les Iles Salomon déterminés à impulser un nouvel élan à leurs relations bilatérales

samedi, 29 mai, 2021 à 12:19

Canberra – L’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Australie, Karim Medrek et le Haut Commissaire des Iles Salomon en Australie, M. Robert Sisilo ont procédé, récemment, à la signature de divers accords de coopération entre le Royaume du Maroc et Les Îles Salomon, visant à renforcer le cadre juridique régissant leurs relations bilatérales.

La signature de ces accords de coopération, qui coïncide avec le 10e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, permettra d’ouvrir une nouvelle page dans le cadre des relations entre Rabat et Honiara.

M. Medrek a indiqué que depuis l’établissement des relations diplomatiques, en février 2011, le Maroc et les Iles Salomon ont entretenu des relations d’amitié basée sur le respect mutuel de l’intégrité territoriale, le renforcement de la coopération et la volonté de contribuer à la préservation de la paix et la sécurité internationale.

Le diplomate marocain a souligné que les efforts entrepris par le Maroc pour consolider ses relations avec les États insulaires de la région du Pacifique s’inscrivent dans le cadre de la coopération Sud-Sud, composante fondamentale de la politique étrangère du Maroc.

M. Medrek a, ainsi, rappelé que la 3e édition du Forum «Maroc-Iles du Pacifique», tenu en février 2020 à Laâyoune, a constitué une plate-forme idoine pour discuter des défis communs de développement durable et d’examiner des projets concrets dans le Pacifique, selon un format innovant et des paramètres de coopération adaptés aux spécificités et aux besoins des États de la région, dans un esprit de solidarité et d’échange des expériences.

Le Haut Commissaire des Iles Salomon s’est réjoui, pour sa part, de l’excellence des relations d’amitié et de solidarité entre les deux pays, en se félicitant de la nouvelle dynamique que connaissent les relations bilatérales. M. Sisilo a, souligné, à cet égard, que la signature des accords permettra de jeter les jalons d’une coopération durable, en vue d’imprimer une plus forte impulsion aux relations entre les deux pays. Il a, par ailleurs, remercié le Royaume pour son engagement constant auprès des États de la région du Pacifique.