Le Royaume-Uni et l’UE concluent un protocole d’accord sur la réglementation financière

vendredi, 26 mars, 2021 à 20:43

Londres – Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont conclu un accord de coopération sur la réglementation des services financiers après le Brexit, a annoncé vendredi le ministère britannique des Finances.

Ce texte, qui n’est pas encore signé mais dont le contenu a été validé, devrait aider les entreprises financières britanniques à regagner leur accès au marché unique qu’elles avaient perdu après le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, a précisé le ministère dans un communiqué, soulignant que “des étapes formelles doivent être entreprises des deux côtés avant que le protocole d’accord ne puisse être signé”.

“Le contenu et les dispositions de l’accord ont été finalisés et les deux parties travaillent actuellement sur le processus formel de validation”, a noté le ministère, ajoutant que “les discussions techniques sur le texte” sont désormais conclues.

Ce protocole d’accord définit un cadre global pour la coopération réglementaire financière en vue d’engager un dialogue mutuel et régulier sur les procédures, les règles et les services financiers. Le texte devrait être publié une fois signé, avant la date limite de fin mars fixée par les deux parties.

Depuis que le Brexit est entré en vigueur, une bonne partie des sociétés financières basées à Londres ont été incapables d’opérer au sein de l’UE. L’accord commercial conclu in extremis par les deux parties en décembre 2020 a négligé le secteur financier au profit d’autres questions plus pressantes comme la pêche et la paix en l’île d’Irlande.

L’absence d’équivalences entre les réglementations britannique et européenne a poussé les entreprises financières à transférer certains de leurs services vers des plateformes américaines et européennes. Des banques comme JPMorgan Chase & Co. et Goldman Sachs Group Inc. ont été contraintes de déplacer des milliards de dollars d’actifs et des milliers d’employés en Europe.