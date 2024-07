Royaume-Uni : La Marocaine Mama El Rhazi nommée membre honoraire de la ”Royal Society of Chemistry’’

samedi, 27 juillet, 2024 à 15:42

Le nouveau président du Parlement andin, Gustavo Pacheco, a exprimé sa haute considération pour les initiatives pionnières entreprises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en vue de renforcer la coopération Sud-Sud et de favoriser le rapprochement entre les pays de l’Amérique Latine et les pays arabes et africains.