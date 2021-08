Le Rwanda mise sur l’intelligence artificielle pour anticiper les catastrophes naturelles

vendredi, 20 août, 2021 à 12:35

-Par Anass BELHAJ-

Kigali – Particulièrement malmené par Dame Nature, sous l’effet du changement climatique, le Rwanda a décidé de s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour prévenir les catastrophes naturelles, devenues de plus en plus fréquentes et dévastatrices.