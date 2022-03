Sahara: La décision de l’Espagne favorise une solution définitive (Pdt de l’Assemblée nationale du Panama)

dimanche, 20 mars, 2022 à 13:51

Panama – La décision de l’Espagne de reconnaître l’initiative marocaine d’autonomie comme “la base la plus sérieuse, réaliste et crédible” pour résoudre le différend autour du Sahara est susceptible de favoriser une solution définitive qui préserve “la paix et l’intégrité nationale”, a indiqué le président l’Assemblée nationale du Panama, Crispiano Adames Navarro.

L’initiative marocaine d’autonomie constitue “le cadre le plus objectif, responsable, réaliste et pertinent en vue de solutions qui préservent la paix et l’intégrité nationale, conformément au droit international”, écrit M. Adames Navarro dans une réaction publiée sur le compte Twitter de l’Assemblée nationale du pays caribéen.

Et d’ajouter qu’en tant que président de l’Assemblée nationale panaméenne, il “félicite et est fier de la position récente de l’Espagne, en réponse à l’initiative du Royaume du Maroc, en 2007, pour résoudre le différend du Sahara”.

Dans un message adressé à SM le Roi Mohammed VI, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez a souligné que “l’Espagne considère l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” au sujet du Sahara marocain.