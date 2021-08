Sahara: La Dominique réaffirme son soutien “inébranlable” à l’initiative marocaine d’autonomie

vendredi, 27 août, 2021 à 21:16

Saint John (Dominique) – La Dominique a réaffirmé son soutien “inébranlable” à l’initiative marocaine d’autonomie dans le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du Maroc, comme “seule solution de compromis au différend régional artificiel” autour du Sahara.

“Cette initiative, présentée par le Royaume du Maroc, est en totale conformité avec le droit international, la Charte des Nations Unies, les résolutions de l’Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité”, a indiqué, dans un communiqué, le ministère dominiquais des Affaires étrangères, du Commerce international et des Relations avec la diaspora, dans un communiqué diffusé à l’occasion de la tenue dans ce pays du séminaire régional du Comité des 24 (C-24) pour les Caraïbes (25-27 août).

Le ministère dominiquais a ajouté que le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans toutes ses résolutions successives depuis 2007, y compris la 2548, adoptée le 30 octobre 2020, a salué les efforts “sérieux et crédibles” du Maroc, en l’occurrence l’initiative d’autonomie, pour résoudre ce différend régional.

La Dominique a ainsi réitéré son soutien “total et indéfectible au processus politique, mené sous les auspices exclusifs du Secrétaire Général des Nations Unies, visant à trouver une solution politique réaliste, pragmatique et durable, basée sur le compromis, au différend régional entre le Maroc et l’Algérie, autour du Sahara marocain”, peut-t-on lire dans le communiqué.

Par ailleurs, a ajouté la même source, la Dominique se félicite de la dynamique de développement socio-économique que connaît le Sahara marocain, grâce aux efforts et aux investissements du Royaume du Maroc, dans le cadre du Nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud, lancé en 2015.

“Ce Modèle a permis de renforcer l’autonomisation des populations du Sahara marocain et de promouvoir le développement humain dans la région”, a relevé la diplomatie dominiquaise.

A cet égard, la Dominique a salué les réalisations du Maroc en matière de lutte contre la pandémie du Covid-19 au Sahara marocain, notamment la campagne de vaccination qui a permis aux populations l’accès au vaccin anti-Covid, le plus large du continent africain.

En outre, la Dominique s’est félicitée de la participation des représentants démocratiquement élus du Sahara marocain aux séminaires et réunions régionales du C-24, se réjouissant de leur présence sur le sol dominiquais pour prendre part à ce séminaire onusien.

“La participation de ces élus permet à la communauté internationale de prendre connaissance, par elle-même, de la situation stable et prospère dans les provinces du Sud, loin de toute propagande fallacieuse d’autres parties”, a souligné le communiqué.

La Dominique a également applaudi “les importantes réalisations du Maroc en matière des droits de l’Homme, lesquelles ont été saluées par les résolutions du Conseil de Sécurité, y compris la 2548”.

En outre, le ministère dominiquais des Affaires étrangères a réitéré sa “préoccupation” concernant la situation des populations des camps de Tindouf en Algérie, en particulier les violations de leurs libertés et droits fondamentaux.

“La Dominique réaffirme la nécessité de l’enregistrement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, conformément au droit humanitaire international, au mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et à toutes les résolutions du Conseil de Sécurité depuis 2011”, a conclu la même source.