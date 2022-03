Sahara : En soutenant l’initiative d’autonomie, l’Espagne « sort de l’ambiguïté » (journal italien)

dimanche, 20 mars, 2022 à 16:36

Rome – L’Espagne est « sortie de l’ambiguïté» en rejoignant les pays ayant exprimé publiquement leur soutien au plan marocain d’autonomie pour le Sahara, a souligné le journal italien “La Stampa”.

Le journal se fait l’écho, dans ce sens, de la reconnaissance par l’Espagne de “l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme étant la base la sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend » au sujet du Sahara marocain.

« Cette reconnaissance espagnole est un changement radical de sa position sur la question du Sahara », fait observer le quotidien, qui cite la déclaration du gouvernement espagnol dans laquelle il affirme que « nous entamons aujourd’hui une nouvelle étape des relations avec le Maroc, basée sur le respect mutuel, l’application des accords, l’absence d’actions unilatérales et la transparence et la communication permanente ».

Ainsi, « Madrid sort de l’ambiguïté et rejoint les États-Unis, la France et l’Allemagne, qui ont publiquement exprimé leur soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc », relève la publication.