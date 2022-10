Sahara: Le Gabon réaffirme son soutien au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine

samedi, 22 octobre, 2022 à 17:39

Nations Unies (New York)- Le Gabon a réitéré, à New York, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara qui présente “des perspectives crédibles et rassurantes”.

“Ma Délégation salue et encourage l’initiative marocaine d’autonomie car elle présente des perspectives crédibles et rassurantes permettant non seulement de mettre fin à l’impasse actuelle mais aussi de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable et négociée”, a souligné le représentant du Gabon devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU.

Il a, dans ce cadre, mis en avant le “fort soutien” international dont jouit l’initiative d’autonomie, notamment celui du Conseil de sécurité dont les différentes résolutions ont toujours affirmé la crédibilité de la solution proposée par le Maroc.

Réitérant son soutien au processus politique en cours mené sous les auspices du SG de l’ONU, le Gabon a salué les efforts de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura dont la mission consiste à relancer ce processus entre les différents intervenants notamment suite aux visites qu’il a effectuées dans la région au mois de janvier et juillet dernier.

“Ce regain diplomatique constitue un signe encourageant de reprise du processus des tables rondes autour des quatre principales parties conformément à la résolution 2602 du Conseil de sécurité”, a indiqué le diplomate gabonais, exhortant l’ensemble des participants à s’y engager dans un esprit de compromis en vue de parvenir à une solution politique forte tel que recommandé par les 18 résolutions du Conseil de sécurité adoptées depuis 2007.

Il a, par ailleurs, relevé que son pays note avec une “grande satisfaction” plusieurs autres évolutions positives sur cette question, notamment la participation des élus du Sahara marocain aux séminaires régionaux du comité des 24.

Mettant en avant les efforts du Maroc visant à améliorer les conditions de vie des populations du Sahara marocain, le représentant du Gabon a noté que le modèle de développement des provinces du Sud lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015 a fortement amélioré les indices de développement humain dans la région.

“Ces progrès socio-économiques renforcent la coopération internationale dans la région”, a-t-il dit, rappelant que 28 pays africains, arabes, d’Amérique et d’Asie et des organisations internationales ont ouvert des consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla, alors que d’autres sont sur le point de leur emboîter le pas.

Le diplomate a également salué l’engagement du Maroc au respect du cessez-le-feu, appelant les autres parties à faire de même dans l’intérêt de la stabilité et la sécurité de toute la région.