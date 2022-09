Sahara marocain: La Mauritanie réitère son soutien aux efforts onusiens

lundi, 26 septembre, 2022 à 18:49

Nations Unies (New York) – Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, Salem Ould Merzoug a réitéré, lundi à New York, la position “constante” de son pays en soutien aux efforts des Nations Unies visant à parvenir à une solution durable et acceptée par toutes les parties au différend régional autour du Sahara marocain.

“Mon pays renouvelle sa position constante au sujet du conflit du Sahara en soutenant les efforts des Nations Unies et toutes les résolutions du Conseil de sécurité pertinentes visant à parvenir à une solution durable et acceptée par tout le monde”, a souligné M. Ould Merzoug.

Le chef de la diplomatie mauritanienne s’exprimait lors du segment haut niveau de la 77è session de l’Assemblée générale des Nations Unies.