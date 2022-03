Sahara marocain : La position de l’Espagne “courageuse” et augure d’une nouvelle ère avec le Maroc (dirigeants du PSOE)

dimanche, 20 mars, 2022 à 13:55

Madrid – La nouvelle position du gouvernement espagnol au sujet du Sahara marocain est une « décision courageuse » qui ouvrira une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays, soulignent des dirigeants du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), au pouvoir.

Le soutien de l’exécutif espagnol à l’initiative marocaine d’autonomie pour résoudre le différend autour du Sahara est une “bonne nouvelle” susceptible de créer les conditions favorables pour de “nouvelles relations avec le Maroc”, a affirmé la secrétaire générale adjointe du PSOE, Adriana Lastra, dans des déclarations aux médias locaux.

Cette nouvelle position qualifiant la solution marocaine comme « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” au sujet du Sahara marocain, répond aux besoins de l’Espagne, du Maroc “et aussi d’une partie importante » des Sahraouis, a-t-elle indiqué, précisant que l’adoption de cette décision s’inscrit dans le cadre de la “coopération et du respect” entre les deux pays.

Dans le même sillage, Salvador Illa, leader du Parti socialiste catalan (PSC) et ancien ministre de la Santé, a qualifié de « courageuse et réaliste » la décision prise par le gouvernement de son pays.

Cette décision “respecte la souveraineté de tous les pays et permet d’ouvrir une nouvelle étape dans les relations avec le Maroc, ce qui est important en ce moment”, a-t-il dit.

La position exprimée par le chef du gouvernement Pedro Sanchez est « la bonne décision car elle permet de renforcer les liens avec un pays très important pour l’Espagne et un partenaire stratégique comme le Maroc”, a ajouté M. Illa.