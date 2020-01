Sahara marocain: le Secrétaire général de l’ONU exige le respect de la libre circulation civile et commerciale régulière à Guergarat

dimanche, 12 janvier, 2020 à 9:56

Nations-Unies (New York) – Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exigé, samedi, le “maintien de la circulation civile et commerciale régulière” à Guergarat, et a appelé à s’abstenir de toute action susceptible d’altérer le statu quo dans cette zone tampon, en allusion directe aux menaces et aux gesticulations du polisario et de ses relais visant à entraver le passage du rallye “Africa Eco Race” entre le Maroc et la Mauritanie.