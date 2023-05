Sahara: Sainte-Lucie réitère son soutien au plan d’autonomie, appelle à la reprise des tables-rondes

mardi, 30 mai, 2023 à 18:57

La Commission des Infrastructures, de l’Energie, des Mines et de l’Environnement relevant de la Chambre des Représentants a tenu, mardi, une réunion consacrée à l’examen de la situation et des perspectives de la Royal Air Maroc (RAM), en présence du ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil et du PDG de la RAM, Abdelhamid Addou.