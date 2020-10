Sahara: Le Yémen salue les “efforts inlassables” du Maroc en vue d’une solution durable

jeudi, 22 octobre, 2020 à 22:54

Nations-Unies (New York) – Le Yémen a salué jeudi devant la Quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, les “efforts inlassables” du Maroc en vue d’une solution juste, durable et consensuelle à la question du Sahara marocain.

Intervenant devant la Commission, le représentant du Yémen a souligné le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et son Envoyé personnel visant la relance du processus politique pour aboutir à une solution politique, réaliste, et durable à ce différend régional, sur la base du consensus et en application de l’ensemble des résolutions du Conseil de sécurité adoptées depuis 2007.

A cet égard, il a salué l’élan créé par les deux tables rondes entre le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le polisario, tenues en décembre 2018 et en mars 2019, ainsi que l’accord exprimé par les quarte parties participantes à prendre part à une troisième table ronde, “comme stipulé dans les résolutions 2468 et 2494 du Conseil de sécurité”.