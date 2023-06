Sahara/C24: Le Bahreïn réitère sa position “ferme” en soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

lundi, 19 juin, 2023 à 11:45

Nations Unies (New York) – Le Bahreïn a réaffirmé, à New York, sa position “ferme et solidaire” en soutien à l’intégrité territoriale du Maroc.

“Le Royaume du Bahreïn réitère sa position constante et solidaire avec le Royaume du Maroc dans la préservation de sa sécurité et de son intégrité territoriale”, a souligné la représentante du Bahreïn, Alyaa Sayed Salman, lors de la réunion annuelle du Comité des 24 des Nations Unies.

Elle a affirmé que son pays renouvelle son soutien aux efforts sérieux que déploie le Maroc en vue de trouver une solution politique à la question du Sahara marocain, basée sur l’initiative d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume.

Dans ce cadre, la représentante du Bahreïn a rappelé l’inauguration en 2020 par son pays d’un consulat général à Laâyoune.

Elle a, de même, indiqué que son pays salue les efforts du Secrétaire général de l’ONU en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, durable et pragmatique, basée sur le compromis et dans le cadre de la souveraineté nationale du Maroc.

La diplomate a, par ailleurs, salué les efforts de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, y compris les tournées qu’il a effectuées dans la région ainsi que les consultations bilatérales informelles qu’il a eues en mars dernier à New York.