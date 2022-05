Saint-Domingue: Des experts mettent en avant l’expertise du Maroc en matière de protection de l’environnement

samedi, 14 mai, 2022 à 13:08

Saint-Domingue – L’expérience du Maroc en matière de protection de l’environnement et de lutte contre les changements climatiques a été au centre d’un séminaire tenu récemment à Saint-Domingue.

La rencontre a été organisée à l’initiative de l’ambassade du Royaume en République dominicaine et le centre de réflexion, “Fondation globale pour la démocratie et le développement” (Funglode), l’un des plus prestigieux dans la région d’Amérique latine et des Caraïbes.

Tenu au Centre de recherches sur l’environnement et les changements climatiques de Funglode, le séminaire a été animé par l’expert marocain de l’Initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine (AAA) et ancien coordinateur du Comité scientifique de la COP22, Karim Anegay, le directeur du Centre de recherches sur l’environnement et les changements Climatiques du think tank Funglode, Ernesto Reyna, et le directeur technique du Conseil national pour le changement climatique et Mécanisme de développement vert de la République Dominicaine (CNCCMDL), Alan Ramirez Risk.

Cette rencontre, qui a vu la participation également de l’ambassadeur de SM le Roi en République dominicaine, Hichame Dahane, a été l’opportunité pour mettre les projecteurs sur les actions et initiatives entreprises par le Maroc en faveur d’un environnement durable et sain, en tant que choix stratégique des politiques publiques nationales, à travers, entre autres, la consolidation de l’arsenal juridique en la matière et le renforcement des capacités.

L’accent a été mis sur le leadership du Royaume sur les scènes internationale et africaine, dans la lutte contre les changements climatiques.

Les panélistes ont ainsi mis en avant l’adhésion active du Royaume au système climatique international, l’élaboration de plans et de stratégies innovantes et adaptées, la mise en avant du principe de la responsabilité commune mais différenciée, la nécessité d’agir ensemble en vue de faire face à l’urgence climatique, et le partage d’expériences et des meilleures pratiques avec les Etats africains en particulier.

De son côté, l’expert dominicain a exposé les efforts déployés par la République Dominicaine en matière de protection de l’environnement et de lutte contre les changements climatiques, ainsi que les actions et initiatives prises face à ce phénomène.

Par ailleurs, l’expert marocain de l’Initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine (AAA) et ancien coordinateur du Comité scientifique de la COP22 a été l’invité d’une émission radio locale en direct. Le programme “Colibri” de la fondation, dédié aux questions de l’environnement, a ainsi servi d’opportunité pour présenter aux auditeurs les politiques du Maroc en matière de protection de l’environnement et de lutte contre les changements climatiques.

Ces activités font partie d’un cycle d’événements organisé par l’ambassade du Royaume en République Dominicaine, pour mettre en relief le leadership du Maroc, sur les scènes africaines et internationale, dans le domaine de la protection de l’environnement.