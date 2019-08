La saison des ouragans suscite la hantise des habitants des côtes américaines

vendredi, 30 août, 2019 à 11:36

Redouane Lbaaqili

Washington – Les habitants de Floride et de Porto Rico sont toujours aussi traumatisés par les scènes de destruction apocalyptique laissées par le passage des ouragans ravageurs Irma et Maria, il y a deux ans.

Alors que l’ouragan Dorian se fait plus menaçant que jamais, les populations de ces deux régions américaines retiennent à nouveau leur souffle en attendant que s’écoule la saison des ouragans.

S’étendant entre juin et novembre, cette saison suscite en effet un véritable cauchemar pour les 100 millions d’habitants des côtes américaines, soit 29% de la population du pays.

Cette année, les Portoricains sont soulagés d’avoir échappé à la fureur de l’ouragan tropical Dorian qui a dévié de trajectoire pour cibler la Floride. L’île des Caraïbes, en faillite, n’arrive toujours pas à se remettre des effets d’Irma, qui avait ravagé le territoire américain en 2017.

Peu de temps après que le Centre des ouragans de Miami eut indiqué que Porto Rico et les Iles Vierges seraient épargnées par le passage de la tempête tropicale Dorian, la nouvelle gouverneur de Porto Rico, Wanda Vasquez, s’est hâtée d’annoncer la nouvelle en conférence de presse.

Mme Vasquez a ainsi fait savoir que les écoles seraient rouvertes, tout en soulignant que cette tempête aura permis aux responsables de l’île d’évaluer leur capacité à répondre à ce genre de crises et à protéger la population.

Au lendemain du passage d’Irma, le président américain Donald Trump avait déclaré l’état d’urgence sur l’île, débloquant ainsi des fonds fédéraux pour venir en aide aux sinistrés.

De son côté, l’Agence fédérale de situation d’urgences (FEMA) a déployé 3.000 éléments dans la région, assurant que les communications d’urgence et que les équipes logistiques et de transport étaient prêtes à intervenir sur l’île.

Cette année, le gouvernement fédéral a agi avec célérité devant la menace des ouragans à Porto Rico, notamment après les critiques acerbes dirigées par le clan démocrate contre la manière dont l’administration Trump avait réagi face à l’ouragan Irma.

Si le danger de Dorian est désormais écarté pour Porto Rico, la situation est toujours aussi inquiétante pour les habitants de la Floride.

Selon le Centre nationale des ouragans, les pluies découlant de la tempête au Bahamas et au sud-est des Etats-Unies pourraient “causer des inondations mortelles”.

Selon les dernières prévisions météorologiques, Dorian devrait atteindre la Floride et la Géorgie lundi, sous forme de tempête de catégorie 4.

Signe de la gravité de la situation, le président Trump a annoncé jeudi qu’il annulait une visite en Pologne et qu’il resterait aux États-Unis pour surveiller l’ouragan Dorian.

“C’est quelque chose de très important pour moi d’être ici. La tempête semble être une très grande”, a-t-il dit.

Touchés par quatre ouragans au cours des trois dernières années après une décennie d’accalmie, les habitants de Floride, où le gouverneur a déclaré l’état d’urgence, ont commencé à prendre leurs dispositions en prévision de la tempête, notamment en faisant le plein de provisions, de batteries et de générateurs électriques.

En 2016, l’ouragan Hermine avait été le premier à frapper la Floride depuis l’ouragan Wilma en 2005. Il a été suivi de Matthew, qui a provoqué d’importants dégâts en Haïti mais qui a largement épargné la Floride.

L’année suivante, l’ouragan Irma a causé une dévastation majeure dans les Caraïbes et l’archipel des Keys, tandis que la tempête de catégorie 5 Michael a ravagé la région de Panhandle en 2018.

D’autres régions des États-Unis ont subi des tempêtes dévastatrices ces dernières années. L’ouragan Harvey a frappé Houston en 2017 et en 2018, l’ouragan Florence a ravagé les Caroline du Nord et du Sud, et de nombreuses zones touchées luttent encore pour surmonter les dégâts causés par ces catastrophes naturelles.

Avec des dégâts estimés à 186,7 milliards de dollars, la saison des ouragans de 2017 a été la plus coûteuse de l’histoire des Etats-Unis. Il s’agit aussi de l’une des six saisons ayant enregistré plusieurs ouragans de catégorie cinq.