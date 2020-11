Le Salvador exprime son soutien à l’initiative d’autonomie et à l’intégrité territoriale du Maroc

mardi, 3 novembre, 2020 à 23:39

Nations-Unies (New York) – Le Salvador a exprimé, mardi devant la Quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara et à l’intégrité territoriale du Maroc et sa souveraineté nationale sur ses provinces du Sud.

“Le Salvador appuie les efforts réalisés par le Royaume du Maroc pour aboutir à une solution politique, réaliste, pragmatique, et durable à ce différend régional. A cette fin, et conformément à la résolution 2494 du Conseil de sécurité de l’ONU, le Salvador considère que l’initiative d’autonomie, présentée par le Royaume du Maroc aux Nations-Unies en 2007, constitue une solution viable, dans le plein respect de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et sa souveraineté nationale”, a déclaré l’ambassadrice, Représentante permanente du Salvador à l’ONU, Egriselda Lopez, devant la Commission.

Elle a également réaffirmé le soutien de son pays au processus politique mené sous l’égide du Secrétaire général de l’ONU, “avec comme objectif d’aboutir à une solution politique négociée et mutuellement acceptable” à ce différend régional.

L’ambassadrice s’est également félicitée de la tenue de deux tables-rondes sur la question du Sahara marocain et qui ont réuni le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le polisario, et de l’accord exprimé par les quatre participants à se réunir dans le cadre d’une troisième table-ronde sous le même format.