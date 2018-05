San Juan, l’histoire d’une ville née de sous les décombres

vendredi, 25 mai, 2018 à 13:18

Par Hicham LAKHAL.

San Juan- Les Argentins et plus particulièrement les habitants de la ville de San Juan, située au nord du pays, gardent un souvenir amer de la catastrophe qui avait frappé leur cité l’été 1944, la transformant en l’espace de quelques minutes en un immense chantier de ruines, à la suite d’un séisme dévastateur qui avait fait des dizaines de milliers de morts et de blessés.

Le matin du 15 janvier 1944, les habitants de la ville avaient observé des comportements étranges chez les animaux, dotés d’une grande capacité de détection en cas de catastrophe naturelle. Ces derniers, contrairement aux habitants, ont pressenti le mega-séisme de 7,8 sur l’échelle de Richter qui a terrassé la ville la réduisant en un vaste champ de ruines.

Cette catastrophe naturelle a laissé derrière elle des milliers de victimes estimées entre 10.000 et 15.000 morts et 70.000 blessés sachant que la ville comptait alors une population estimée à 100.000 personnes.

A l’époque, la communication avec la région sinistrée était très difficile mais la capitale Buenos Aires et les régions ont volé au secours de la population décimée en lançant une campagne de collecte de dons et en ouvrant les portes des hôpitaux aux dizaines de milliers de blessés.

L’un des drames sociaux généré par cette catastrophe a été le nombre impressionnant d’enfants orphelins, une tragédie humaine accentuée par l’absence, alors, d’une loi réglementant l’adoption légale.

L’ampleur des dégâts est due, selon les experts, à l’état de délabrement des infrastructures et à l’absence totale d’une législation dans le domaine de la construction parasismique bien que la région de San Juan soit située dans une zone hautement sismique.

Ce tremblement de terre a été une dure leçon dans le domaine des normes de construction, de la planification stratégique et de la prévention des catastrophes, selon les experts, poussant même le gouvernement central à instaurer un Système fédéral de gestion des situations d’urgences.

Lors de la période allant de 1944 à 1961, une opération de reconstruction de la ville a permis d’édifier des milliers de résidences et d’édifices publics et de réhabiliter les infrastructures urbaines selon de nouvelles normes dans une ville ravagée à hauteur de 80% par ce violent séisme.

Le séisme a complètement transformé le visage de San Juan. Après avoir été une cité de style colonial datant de l’époque espagnole, elle est devenue une ville moderne construite dans le respect des normes parasismiques grâce à un long processus de reconstruction qui avait mobilisé le gouvernement central et les différentes régions du pays.

De nos jours et plus de 74 ans après le désastre, les habitants de cette ville sont fiers d’avoir pu sortir des décombres pour reconstruire leur ville sur de solides bases antisismiques.