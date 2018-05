San Telmo: un quartier porteño décimé par la fièvre jaune avant de se transformer en une destination touristique des plus prisées

vendredi, 18 mai, 2018 à 12:29

Par Hicham Lakhal.

Buenos Aires- Le quartier de San Telmo est considéré comme l’un des plus vieux quartiers de Buenos Aires et doit sa célébrité à une épidémie de fièvre jaune qui a décimé une partie de la population, au 19ème siècle, et a poussé les survivants à fuir.

Cette triste situation aura tout de même eu le mérite d’avoir permis à des immigrants européens de trouver un toit dans ce quartier, qui deviendra par la suite l’une des destinations touristiques les plus courues de Buenos Aires.

San Telmo était habité par le gotha de la société de Buenos Aires jusqu’en 1871, l’année où une épidémie de fièvre jaune a frappé la région faisant beaucoup de morts et provoquant l’exode de nombreuses familles vers le Nord et plus précisément vers le quartier de La Recoleta.

Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, ce quartier, vidé d’une grande partie de ses habitants, a permis aux familles d’immigrants européens, qui arrivaient par vagues successives au port de Buenos Aires, de se partager les résidences abandonnées et d’y vivre en grand nombre, à tel point que San Telmo commença à se détériorer et les autorités pensaient à le raser complètement.

Mais l’idée de démolir San Telmo a été rapidement écartée grâce à une prise de conscience quant à la nécessité de préserver le patrimoine architectural de ce quartier, qui témoigne de tout un pan de l’histoire de Buenos Aires.

En 1970, un Foire aux antiquités a été créée sur la Plaza Dorrego, devenant un point de rencontre dominical pour les habitants et les amoureux de brocante venus passer un moment agréable à musarder au milieu de pièces rares et de tous les jours en quête du “plaisir d’acheter”.

Le long de la Calle Defensa, cette brocante à ciel ouvert accueille des milliers de visiteurs de partout dans le monde, si bien que les brocanteurs sont capables de reconnaitre la nationalité d’un touriste à partir des produits qu’il achète: les Français et les Italiens, par exemple, sont enclins à acheter des bijoux, les Brésiliens préfèrent des antiquités aux couleurs vives tandis que les Espagnols choisissent des éventails traditionnels et des tableaux.

Il faut beaucoup de temps et de patience pour dénicher un livre rare ou un chef-d’œuvre appartenant à d’anciens présidents ou à des artistes célèbres à San Telmo, mais il n’empêche que plusieurs histoires circulent encore sur des antiquités inestimables et rares vendues à bas prix par des antiquaires non avisés à des touristes connaisseurs qui sillonnent villes et villages à la recherche de la perle rare.

Le quartier de San Telmo garde encore cet esprit bohémien comme en témoignent la profusion de vestiges de ce style de vie typique des années soixante-dix.

Une promenade à pied le long de la Calle Defensa suffit pour plonger dans l’histoire de ce lieu, considéré comme une mémoire vivante de Buenos Aires, la ville qui se distingue des autres villes d’Amérique latine.

Il semble que la Foire des antiquités de San Telmo ne s’éteint pas à l’image des œuvres classiques qui restent immortelles. Aujourd’hui encore, ce lieu de rencontre hebdomadaire conserve le même éclat qu’au premier jour de son ouverture, il y a près d’un demi-siècle.