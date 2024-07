Sécurité routière: l’ambassadeur Hilale lance la campagne globale “De New York à Marrakech”

mardi, 2 juillet, 2024 à 21:40

New York – L’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale a lancé la campagne globale sur la sécurité routière “De New York à Marrakech”, en prévision de la 4ème Conférence mondiale sur la sécurité routière qui aura lieu pour la première fois en Afrique du 18 au 20 février 2025 dans la ville ocre.

Le lancement de cette campagne a eu lieu lors d’un événement de haut niveau organisé lundi à l’International Peace Institute (IPI) dans la métropole américaine, sous le thème: “Un parcours de mobilité sûr et durable dans les villes, de New York à Marrakech”, en présence d’éminentes personnalités, de hauts responsables des Nations Unies, d’ambassadeurs et de médias accrédités à l’ONU.

Prenant la parole à cette occasion, M. Hilale a souligné que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ambitionne de faire de la 4ème Conférence mondiale sur la sécurité routière à Marrakech la “voix” des pays en développement, qui supportent un lourd fardeau tant en termes de pertes de vies humaines dues aux accidents de la route qu’en termes d’impact socio-économique.

Il a relevé qu’en collaboration avec la communauté mondiale de la sécurité routière, le Maroc, en tant que pays hôte, veillera à ce que la Déclaration de Marrakech qui sera adoptée à l’issue de la Conférence soit “très forte et orientée vers l’action”.

L’ambassadeur a fait remarquer qu’une attention particulière sera accordée à l’Afrique lors de cet événement d’envergure, d’autant plus que le continent est aux prises avec des taux de mortalité routière en hausse et où les systèmes de mobilité et de transport évoluent à un rythme très rapide.

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU a, en outre, indiqué que cette importante Conférence mondiale réunira des dirigeants, des experts, des universitaires, ainsi que des représentants du secteur privé et des ONG. Le but est d‘examiner les moyens à même d’accélérer les actions en faveur des objectifs de développement durable consistant à réduire de moitié le nombre de morts sur les routes dans le monde d’ici 2030.

La Conférence de Marrakech prévoit des pré-événements, une table ronde ministérielle, cinq séances plénières et 24 séances parallèles, en plus d’un concours d’innovation et d’un festival de films sur la sécurité routière, a indiqué le diplomate.

L’événement va accorder une place de choix à la question du financement de la sécurité routière, a fait savoir M. Hilale, notant qu’en collaboration avec l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la sécurité routière, le Maroc accueillera le Forum des engagements de haut niveau en pré-événement de la conférence.

L’ambassadeur a, par ailleurs, relevé que la sécurité routière est considérée comme une priorité nationale au Maroc depuis le 18 février 2005, date à laquelle Sa Majesté le Roi Mohammed VI a lancé la première Stratégie nationale dédiée.

Il a, de même, signalé que la deuxième stratégie de sécurité routière qui couvre la période 2017-2026 vise à réduire le nombre de décès dus aux accidents de la route à 50% d’ici 2026, ajoutant que ces efforts ont été renforcés par la création en 2018 de l’Agence nationale de la sécurité routière.

Dans la même veine, le diplomate a indiqué que le Maroc vient de lancer le programme “Safe Moto” dédié à la sensibilisation, la sécurité routière, l’application de la loi, l’éducation et l’amélioration de la qualité et des normes des infrastructures.

Évoquant la Décennie d’action pour la sécurité routière 2021-2030, M. Hilale a relevé que des progrès ont été certes réalisés vers les objectifs tracés, mais il reste beaucoup à faire pour accélérer l’action.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la nouvelle résolution intitulée “Améliorer la sécurité routière mondiale”, portée par le Royaume du Maroc et adoptée par consensus le 24 juin dernier avec le soutien de 57 États membres, a-t-il souligné, précisant que cette résolution exhorte les pays membres et les acteurs concernés à renforcer l’engagement collectif visant à accélérer la mise en œuvre du Plan mondial pour la Décennie d’action sur la sécurité routière et à faire de cette question une priorité politique.

Cet événement a été marqué par la participation de l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la sécurité routière, Jean Todt, du président directeur général de JCDecaux North America, Jean-Luc Decaux, de la cheffe adjointe de la délégation de l’Union européenne aux Nations Unies, Hedda Samson, de l’ambassadeur représentant permanent de la Pologne à l’ONU, Krzysztof Szczerski et du Commissaire au Département de transportation de la ville de New York, Ydanis Rodriguez.

Ont également pris part à cette rencontre Dani Simons, Vice-présidente à Alstom, l’acteur américain et militant pour la sécurité routière, Jean Reno, les co-fondateurs de Street Art for Mankind, Audry et Thibault Decker, l’artiste japonais Dragon 76, outre Esra Sergi Bertani, du Bureau des Nations Unies pour le partenariat.