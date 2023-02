Séisme en Turquie: le bilan dépasse les 21.000 morts (Erdogan)

samedi, 11 février, 2023 à 15:06

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods, a annoncé son plan d’action à Al-Qods au titre de l’année 2023, qui est réparti entre des projets de soutien social, de développement humain, de santé, d’éducation et de reconstruction, de commerce, d’agriculture, de l’animation culturelle et artistique, de médias, de sports, de la jeunesse et l’enfance, avec un budget d’environ 3,4 millions de dollars.