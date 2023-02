Séisme en Turquie et en Syrie: Guterres exhorte à la solidarité

jeudi, 9 février, 2023 à 16:39

Nations Unies (New York) – Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a exhorté, jeudi, la communauté internationale à se montrer solidaire envers la Turquie et la Syrie, victimes de puissant séisme ayant fait des milliers de morts et de blessés.