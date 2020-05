Sénégal : le chef de l’Etat demande la finalisation des “modalités pratiques de reprise progressive” des cours

jeudi, 7 mai, 2020 à 10:01

Dakar – Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a invité ses ministres à “finaliser avec l’implication de l’ensemble des acteurs de la communauté scolaire et universitaire, les modalités pratiques de reprise progressive des enseignements dans le respect strict des règles sanitaires fixées”.

“Abordant la question de la préparation de la réouverture en juin, des écoles, universités et établissements d’enseignement supérieur, le président de la République a invité les ministres de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, à finaliser avec l’implication de l’ensemble des acteurs de la communauté scolaire et universitaire, les modalités pratiques de reprise progressive des enseignements dans le respect strict des règles sanitaires fixées”, rapporte le communiqué du Conseil des ministres, tenu mercredi.

Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, les ministres de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle “ont rendu compte des dispositions pédagogiques à prendre pour la continuité des enseignements et pour la reprise des cours, en relation avec les Instances d’académie”, indique la même source.

La date de reprise des cours est fixée au 02 juin 2020 pour les élèves en classe d’examen alors que la courbe des contaminations au Covid-19 monte, ce qui suscite une crainte dans les rangs des syndicats d’enseignants et des parents d’élèves.

Mercredi, 1.434 tests ont été positifs au Covid-19, 493 patients ont été guéris, 12 décès recensés, et un malade a été évacué en France par ses proches, selon la directrice générale de la santé.

En tout, 927 patients sont actuellement sous traitement dans les établissements de santé chargés de la prise en charge médicale des personnes infectées par le Covid-19.