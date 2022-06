Sénégal : Une délégation marocaine prend part à la cérémonie de remise du Grand Prix Seydi El Hadji Malik Sy pour la mémorisation du Saint Coran

lundi, 27 juin, 2022 à 11:54

Tivaouane (Sénégal) – La cérémonie de remise du Grand Prix Seydi El Hadji Malik Sy pour la mémorisation du Saint Coran a eu lieu, dimanche dans la cité religieuse de Tivaouane (ouest du Sénégal), en présence des membres de la délégation marocaine, envoyée par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, pour participer à la célébration du Centenaire de la disparition de Cheikh El Hadj Malick Sy, l’un des plus grands guides religieux musulmans du Sénégal et l’un des précurseurs de la confrérie tidjane dans ce pays et en Afrique.