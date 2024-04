Séville : Un “Ftour Pluriel” signé Maroc

lundi, 8 avril, 2024 à 16:52

Séville – Plus d’une centaine de personnalités marocaines et espagnoles pont répondu à l’invitation de la Fondation Trois Cultures qui a organisé, dimanche en son siège, le Pavillon Hassan II à Séville, un ‘’Ftour Pluriel’’ de tradition marocaine et rendez-vous emblématique en Espagne pour les représentants des communautés chrétienne, musulmane et juive.

‘’Miroir singulier et précieux de la culture maroco-andalouse de l’altérité et de la richesse de toutes nos diversités’’, ce ftour convivial a été co-presidé par le Conseiller de Sa Majesté le Roi et co-président de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, M. André Azoulay, et le premier conseiller de la Présidence du gouvernement régional andalou et co-président de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, M. Antonio Sanz Cabello, avec à leurs côtés l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, la directrice générale de Casa Arabe, Mme Irene Lozano, et la directrice générale de la Fondation, Mme Lorena Garcia.

‘’Fort du Leadership Éclairé et Pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc qui s’exprime ce soir à Séville incarne plus que jamais l’engagement d’une Nation lucide, engagée et mobilisée pour que s’impose au plus grand nombre une culture de paix nourrie par l’exigence de justice, de dignité et de liberté qui doit s’imposer à tous et pour tous avec la même légitimité’’, a déclaré M. Azoulay, en soulignant ‘’la place qu’occupe le Maroc dans une communauté des Nations en mal d’universalité’’.

Ainsi, a fait observer M. Azoulay pour conclure, ‘’ce Ftour Pluriel signé Maroc incarne le meilleur de ce que nos civilisations se doivent de sauvegarder, ce meilleur qui nous relie les uns aux autres pour être plus grands les uns avec les autres’’.

Dans le même sillage, M. Sanz Cabello a indiqué que cette cérémonie ‘’nourrit l’âme, ouvre les yeux sur ce qui est vraiment important, à savoir l’être humain, et nous remplit d’espoir’’.

Ce Ftour Pluriel ‘’nous permet à tous présents ici de promouvoir, convaincus, l’utilité et l’importance du vivre-ensemble, de la paix et de la diversité’’, a ajouté le Conseiller de la Présidence du gouvernement régional andalou, notant que cette cérémonie ‘’exceptionnelle nous offre l’opportunité de bâtir un espace de partage et de solidarité’’.

‘’Ce Ftour offre un espace de réflexion et de connexion avec nos traditions spirituelles respectives, malgré les différences de pratiques et de croyances’’, a souligné, pour sa part, l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich.

‘’Le Maroc est le fruit d’un mélange unique de tradition et de modernité, ce qui en fait un pays unique et fascinant, où le dialogue entre les cultures et les religions constitue un pilier essentiel de la société’’, a dit Mme Benyaich, notant que la culture marocaine reflète l’histoire riche et les influences multiples qui ont façonné le Royaume au fil des siècles : de l’héritage berbère aux influences arabes, en passant par les apports andalous, africains et hébraïques.