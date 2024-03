Le SG de l’ONU appelle à la paix à Gaza et au Soudan

lundi, 11 mars, 2024 à 14:26

Nations Unies (New York) – Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a plaidé, lundi à New York, en faveur de la paix à Gaza et au Soudan.

“À Gaza, au Soudan et au-delà, l’heure est à la paix”, a souligné le chef de l’ONU lors d’un briefing à l’occasion de l’avènement du mois de Ramadan.

Il a appelé à honorer l’esprit du mois sacré “en faisant taire les armes, et en relevant tous les obstacles pour garantir l’acheminement de l’aide vitale à la vitesse et à l’échelle massive requises”.

Le haut responsable onusien a en outre indiqué que depuis des mois, les dirigeants appellent à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et à la libération immédiate de tous les otages.

“J’appelle les dirigeants politiques, religieux et communautaires du monde entier à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire de cette période sainte un moment d’empathie, d’action et de paix”, a-t-il plaidé, soulignant que les “souffrances doivent cesser”.

Concernant la situation au Soudan, le SG de l’ONU a renouvelé son appel à une cessation des hostilités entre les parties au conflit.

“Les combats doivent cesser dans l’intérêt du peuple soudanais confronté à la faim, à des horreurs et à des difficultés indicibles”, a-t-il dit.