Le SG de l’ONU met en garde contre la montée de la menace terroriste

samedi, 11 septembre, 2021 à 10:14

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) a remporté 48 sur 193 sièges au niveau des cinq arrondissements de la ville de Marrakech à savoir : Guelliz, Sidi Youssef Ben Ali, Ennakhil, Marrakech-Médina et Ménara en plus de la municipalité de Mechouar-Kasbah, au titre des élections communales du 08 septembre.