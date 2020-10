Shudufhadzo Musida désignée Miss Afrique du Sud 2020

dimanche, 25 octobre, 2020 à 13:35

Le Chili vote dimanche lors du référendum constitutionnel historique dans un contexte marqué par la pandémie du COVID-19. A cet effet le Service électoral du Chili (Servel), autorité en charge de l’organisation des élections dans le pays andin, a décidé d’appliquer des mesures sanitaires spéciales dont la mise à disposition de kits sanitaires au sein des bureaux de vote, l’installation d’isoloirs sans rideaux et l’aménagement d’une plus grande accessibilité pour les personnes âgées et les personnes à risque.