La situation internationale actuelle a considérablement affecté les trajectoires de croissance de l’économie arabe (diplomate marocain)

jeudi, 1 septembre, 2022 à 20:10

Le Caire – La situation internationale actuelle a créé un état d’ambiguïté et d’incertitude au niveau de l’économie mondiale et a considérablement affecté les trajectoires de croissance de l’économie arabe, a indiqué l’Ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Tazi.