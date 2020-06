Situation politique au Mali: L’Union africaine vivement préoccupée, encourage tous les acteurs à éviter tout recours à la violence

lundi, 22 juin, 2020 à 16:51

La présentation de l’étude architecturale et l’état d’avancement du projet du Centre national de l’arganier a été au centre d’une réunion à distance tenue récemment sous la présidence du Wali de la région de Souss-Massa, Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji et en présence du président de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), Brahim Hafidi.