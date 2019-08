Six migrants périssent dans un accident de la route en Grèce

mardi, 27 août, 2019 à 10:06

Athènes – Six migrants ont péri dans un accident de la route survenu, lundi soir, près de la frontière gréco-turque dans le nord de la Grèce lorsque leurs passeurs ont tenté de contourner un contrôle policier.

Seize passagers étaient à bord du véhicule qui a dérapé et s’est renversé, a indiqué la police sans fournir plus de précisions sur l’identité et le pays d’origine des victimes.

L’accident a eu lieu à environ 60 km de la frontière gréco-turque, sur la route reliant la ville d’Alexandroupolis à Thessalonique, deuxième ville grecque.

Les victimes ont aussitôt été transférées à l’hôpital d’Alexandroupolis où leur décès a été confirmé.

Un septième migrant a été grièvement blessé et hospitalisé.

Les deux passeurs, un Bulgare et un Algérien, ont pris la fuite juste après l’accident mais ils ont ensuite été arrêtés.

Le nombre de migrants et réfugiés qui arrivent en Grèce via la frontière terrestre ou maritime gréco-turque a enregistré une hausse de 30 pc sur un an entre juin et juillet.