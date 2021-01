Sommet du CCG : le chef de l’ONU se félicite de la déclaration d’Al-Ula sur “la solidarité et la stabilité”

mercredi, 6 janvier, 2021 à 8:32

Nations-Unies (New York) – Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, se félicite de la déclaration d’Al-Ula sur “la solidarité et la stabilité” adoptée mardi lors du 41è sommet du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), en Arabie Saoudite, a indiqué son porte-parole.

“La déclaration reconnaît l’importance de l’unité entre les Etats du CCG et vise à renforcer la sécurité, la paix, la stabilité et la prospérité régionales”, a précisé le porte-parole dans un communiqué, ajoutant que M. Guterres se félicite également de l’annonce faite sur l’ouverture de l’espace aérien, et des frontières terrestre et maritime entre le Royaume d’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, Bahreïn, l’Égypte et l’Etat du Qatar”.

Le chef de l’ONU a également exprimé “sa gratitude aux pays de la région et au-delà, y compris le défunt Emir du Koweït et feu le Sultan d’Oman, qui ont travaillé sans relâche pour régler la dispute” entre les Etats du Golfe.

“Il espère que tous les pays concernés continueront d’agir dans un esprit positif pour renforcer leurs relations”, a poursuivi le porte-parole.