Sommet sur les infrastructures en Afrique: appel aux investisseurs et partenaires à soutenir les États membres de l’UA dans la collecte des ressources nécessaires (Déclaration de Dakar)

vendredi, 3 février, 2023 à 22:17

Diamniadio (Sénégal) – Les participants au deuxième Sommet de Dakar sur les infrastructures en Afrique, tenu les 2 et 3 février, ont appelé les investisseurs et les partenaires techniques et financiers à soutenir les États membres de l’Union Africaine (UA) dans la collecte des ressources nécessaires pour que les projets d’infrastructures deviennent bancables et demandé à l’Agence de développement de l’Union “AUDA-NEPAD” de rendre compte des progrès réalisés par le biais des mécanismes de gouvernance de l’UA lors du prochain sommet.