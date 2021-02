Sommet Mondial sur les systèmes alimentaires : Le Maroc pour le renforcement des discussions avec les pays Africains

vendredi, 12 février, 2021 à 19:35

Rome – Le Maroc encourage le renforcement des discussions avec les pays Africains en vue de consolider leurs engagements dans le processus préparatoire du Sommet des Nations Unies sur les systèmes Alimentaires prévu en 2021, a souligné vendredi l’ambassadeur, représentant Permanent du Maroc auprès des agences de l’ONU à Rome, Youssef Balla.

Intervenant lors de la réunion d’information consacrée au Sommet sur les Systèmes Alimentaires tenue en présence de Mme Agnes Kalibata, Envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies, M. Balla a indiqué que les pays Africains sont en première ligne des enjeux et défis les plus importants à relever, en termes d’insécurité alimentaire, parité homme-femme et innovation adaptée à leurs moyens et contextes locaux.

Tout en émettant le souhait que les efforts consentis puissent aboutir à des résultats probants et tangibles, permettant l’accélération de l’atteinte des OOD à l’horizon 2030, il a annoncé que le Maroc a choisi de s’investir dans la piste d’action 3.

Pour le diplomate marocain, “ce choix n’est pas anodin, car le Royaume a depuis longtemps fait de l’écologie ainsi que de la préservation de l’environnement des priorités nationales, faisant le lien entre l’agriculture, la résilience des populations fragiles et la transition énergétique”.

A cet effet, l’ambassadeur du Maroc a insisté sur l’attention particulière qui devrait être accordée à la préservation de la diversité des systèmes alimentaires, ainsi qu’au savoir ancestral qui revêt une importance capitale pour plusieurs pays.

Pour rappel, le Maroc est membre du Comité Consultatif du Sommet chargé de superviser le processus préparatoire et de conseiller Mme Agnes Kalibata, qui assure l’encadrement et la direction stratégique des activités organisées en vue du Sommet et donne les indications nécessaires à ce sujet.