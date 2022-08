Des spectacles de sons et lumières à Lima en commémoration de la Fête du Trône

mardi, 2 août, 2022 à 0:07

Lima – Des images qui célèbrent le Maroc et vantent ses traditions, ses atouts, ses réalisations et ses acquis ont été projetées sur des sites emblématiques de la capitale péruvienne Lima, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI.

Cette initiative a été lancée par l’ambassade du Maroc à Lima pour marquer ce glorieux anniversaire et pour rapprocher au public péruvien, à travers des images d’une excellente qualité créative, le génie du Maroc et la détermination de son peuple à construire un pays prospère, tolérant et ouvert sur le monde.

Ainsi, dans le « Circuit magique des eaux », qui est un parc emblématique de Lima, des centaines de visiteurs ont visionné des images époustouflantes du Maroc sur fond de l’hymne national.

La projection nocturne de 7 minutes a été faite sur un arrière-fond aquatique disposé le long d’un jeu de jets d’eau et de fontaines dansantes.

Le film de bonne facture raconte l’essor de l’industrie aéronautique et automobile au Maroc, le bond réalisé par le Royaume en matière d’infrastructures routière, ferroviaire (TGV) et aéroportuaire, le dynamisme de la scène culturelle marocaine et les atouts que procure au Royaume sa proximité avec l’Europe.

Il transporte également le public péruvien à travers un voyage dans les méandres du Sahara marocain et fait une halte dans les sites touristiques les plus connus du Maroc, en plus d’un clin d’œil à la richesse de la gastronomie marocaine.

Une deuxième projection, cette fois-ci des couleurs nationales, a été réalisée sur la façade de la municipalité de Miraflores, une des communes historiques à l’ouest de la ville de Lima.

Sur fond de l’hymne national, l’image du drapeau marocain a été projetée sur la façade de cet édifice historique, déclaré monument national, qui s’élance sur quatre étages en angle ouvert et doté d’une tour centrale.

Enfin, la troisième projection commémorative a été réalisée sur le pont historique Eduardo Villena Rey, considéré comme l’un des plus anciens ponts de Lima.