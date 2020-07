La Suède assouplit les règles d’accès aux ressortissants de 14 pays hors UE, dont le Maroc

jeudi, 2 juillet, 2020 à 12:08

L’oriental fashion show qui célèbre la haute couture orientale et porte haut et fort le caftan marocain se déroulera du 3 au 8 juillet, sous une forme digitale, en raison du contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie du Covid-19. La Marocaine Hind Joudar, présidente de l’association “Route de la Soie et d’Al-Andalus”, à l’origine de cet événement mode d’envergure internationale, revient dans un entretien à la MAP, sur les raisons de ce choix.