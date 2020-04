La Suède prolonge jusqu’au 11 novembre les contrôles aux frontières intérieures

jeudi, 30 avril, 2020 à 23:36

Stockholm – Le gouvernement suédois a annoncé, jeudi, la prolongation de six mois jusqu’au 11 novembre prochain des contrôles aux frontières intérieures, invoquant “une menace sérieuse pour l’ordre public et la sécurité intérieure”.

“La Suède doit conserver les contrôles aux frontières intérieures. Le chef des services de sécurité suédois a décidé de ne pas modifier l’évaluation du niveau de menace terroriste, qui reste élevé”, a déclaré le ministre de l’Intérieur, Mikael Damberg, cité dans un communiqué.

Il a estimé que les contrôles aux frontières intérieures peuvent aider à détecter les auteurs potentiels et, ainsi, à prévenir les attaques terroristes, précisant que “des lacunes persistent également dans le contrôle des frontières extérieures de l’espace Schengen”.

Un certain nombre d’autres pays Schengen, comme l’Allemagne, l’Autriche, la Norvège et le Danemark, ont également réintroduit temporairement les contrôles aux frontières intérieures et ont annoncé leur intention de poursuivre les contrôles aussi longtemps qu’une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure demeure.

Comme précédemment, la police suédoise décide où et comment les contrôles aux frontières doivent être effectués, en les adaptant à ce qui est nécessaire pour sauvegarder l’ordre public et la sécurité intérieure, conclut le communiqué.