Suisse : Ecoles et restaurants rouvrent leurs portes

lundi, 11 mai, 2020 à 9:34

Genève – La Suisse a entamé lundi la deuxième étape de son plan d’assouplissement des restrictions sanitaires, avec notamment l’ouverture des écoles, des commerces et des restaurants qui devront appliquer de strictes mesures de sécurité.

Dans la plupart des cantons, les cours ont repris dans les écoles pour la première fois depuis environ deux mois par petits groupes et par demi-journée. Les mesures d’hygiène et le fléchage des itinéraires pour respecter les normes de sécurité sont de rigueur.

Pour les transports publics, la fréquentation a notablement augmenté lundi matin avec la reprise des activités de plusieurs secteurs, mais elle reste largement en deçà des ruées habituelles aux heures de pointe.

Dans les cafés et restaurants, les premiers clients se sont à nouveau présentés, encore en petit nombre, au regard des mesures de distanciation mises en place pour respecter le règlement.

Les restaurants pourront à nouveau accueillir leurs clients à condition que chaque table ne compte que quatre personnes ou des parents avec leurs enfants. Les clients devront tous être assis et les tables espacées de deux mètres ou isolées avec un élément de séparation.

Selon le plan du Conseil fédéral, la levée des mesures exceptionnelles entrées en vigueur en mars pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 est étalée sur trois étapes et en même temps dans toute la Suisse. Après la première étape qui a débute le 27 avril (réouverture des coiffeurs et autres services de soin à la personne, jardineries, magasins de bricolage), la deuxième commence ce 11 mai et concerne les écoles obligatoires, les commerces, les restaurants et les installations sportives.

La troisième phase est prévue à partir du 8 juin.

Le gouvernement souligne que “les différentes branches économiques et les entreprises sont tenues de définir des plans de protection pour encadrer l’assouplissement des mesures. Elles peuvent y prévoir l’obligation de porter un masque”.

“Les personnes en bonne santé n’ont toujours pas besoin de porter un masque dans les lieux publics. Les règles de distance et d’hygiène restent les mesures centrales dans la lutte contre le coronavirus. La population doit par ailleurs continuer de rester à la maison, en particulier les malades”, recommande le gouvernement.

Dimanche, L’office fédéral de la santé publique a fait état de 54 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, portant à 30.305 le nombre des cas confirmés en laboratoire.

Samedi, le nombre de nouveaux cas annoncés était 44, contre 81 vendredi, 66 jeudi, 51 mercredi et 28 mardi.

A l’heure actuelle, 1.538 personnes sont décédées en Suisse en lien avec le COVID-19.

Plus de 309.595 tests ont été effectués pour le SARS-CoV-2, virus du COVID-19, dont 12% étaient positifs (plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne).