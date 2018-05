Taxes américaines sur les importations d’acier : Paris exige une “exemption définitive et totale” pour les pays de l’UE

jeudi, 3 mai, 2018 à 9:36

Paris, Le ministre français de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, a affirmé jeudi que les négociations avec les Etats-Unis sur les questions de surcapacités dans le secteur de l’acier et de l’aluminium ne pourraient se poursuivre qu’en cas d’une “exemption définitive et totale” des droits de douane sur ces produits pour l’Union européenne (UE).